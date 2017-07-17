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Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с дождей, гроз и града, сообщает региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории дождь, гроза, при грозах местами и в предгорьях сильный ливневый дождь, град", — отмечают синоптики.

Днем по краю +22…+27 градусов. Ветер ожидается южный, 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров.

В Барнауле во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Температура в краевой столице составит +24…+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

Отметим, что в конце этой недели, как ожидается, в крае установится солнечная и жаркая погода.