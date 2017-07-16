Центр города Рубцовск, ул. Алтайская — проездная улица с одного конца города в другой. Состоянием дороги возмущен автор видео, сообщается в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Сказать что нет асфальта ничего не сказать. Возникает вопрос, куда можно обратиться для получения информации, когда выделялись деньги на ремонт этого участка", — говорится в сообщении.
Комментарии
Выделялись, но домик в деревне на Кипре нужнее, так что. держитесь. денег нет.
Вот одного не понимаю. Когда градообразующее предприятие разрушали, то эти рубцовчане сидели и молчали. А теперь то о чем говорить? Теперь такое количество населения городу не нужно. Да и через 10 лет это не город, а райцентр будет. И дороги должны соответствовать не городу, а райцентру.