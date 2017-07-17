Фото: Avito.ru
Коттедж площадью 296 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 11,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на улице Мраморной. "Кирпичный дом, облицованный сайдингом, окна пластиковые.
Выполнен в двух уровнях с разными отметками высот уровня чистого пола. Проект дома от хорошего архитектора", — отмечается в объявлении.
На первом этаже расположены кухня-столовая, гардеробная, ванная. На втором этаже находятся четыре жилые комнаты, зал с выходом в зимний сад, туалет, лоджия. На цокольном этаже находится сауна с бассейном, котельная, кладовая с выходом в погреб, гараж на два автомобиля.
Дом находится на участке 10 соток. Есть баня, подсобное помещение, вольер для собаки.
Комментарии
что то дешман за такую квадратуру.
хотя и сам домик не очень. обшит сайдингом. что там под ним хз...
и почему нет фото зимнего сада, но есть фото пилона? кто то подрабатывает в стриптизе?