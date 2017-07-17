Фото: Avito.ru

Здание торгового центра выставили на продажу в спальном районе Барнаула за 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Отдельно стоящее здание торгового центра расположено на "красной линии" на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой в Барнауле. Площадь каждого этажа – около 800 кв. м. Общая площадь – 3560,72 кв. м. Высота потолков – 4,2 м", — сказано в объявлении.

Строение является каркасным, состоит из четырех полноценных этажей (цоколь и три надземных этажа), а также технического четвертого этажа, на котором установлена крышная газовая котельная мощностью 0,3 МВт.

Этажи соединены двумя лестницами и грузопассажирским лифтом.

Сейчас в здании ведутся отделочные работы и осуществляется благоустройство прилегающей территории.

