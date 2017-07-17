Фото: glazovportal.net
Размер средней заработной платы в Алтайском крае по итогам мая текущего года составил 22 504 рубля, сообщает Алтайкрайстат.
По отношению к апрелю текущего года данный показатель вырос на 2,6%. Если говорить о периоде январь – май 2017 года, то в этот период средняя зарплата в регионе составила 21 355 рублей.
К аналогичному периоду прошлого года рост составил 6,7%.
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Если говорить о самых зарабатывающих сферах в регионе, то лидерство здесь сохраняют работники финансовой и страховой отраслей, а также железнодорожники. Например, в мае сотрудники, занятые в грузовых железнодорожных перевозках, получали в среднем 43 101 рубль, а в пассажирских перевозках – 40 999 рублей.
Финансисты и страховщики в мае в среднем получали еще лучше – 44 774 рубля.
Комментарии
Жду стоны неудачьников.Ау- где вы,лохастики,просыпайтесь!
Я более-менее удачник, у меня полтинник. Получается, что я и депутаты, которые себе увеличили зарплату, влияем на средний заработок по краю. Мне труднее, но депутаты могут средний по краю поднять еще. И им приятно и краю
О! Малограмотный борзота выскочил! Ждет стоны "неудачЬников" . Дожили, что доктора, учителя, инженеры с низкой з/п стали неудачниками для такой расплодившейся неграмотной борзоты.
На эхе мацы навальный пообещал повысить минимальную зарплату до 25 тыс рублей.Но это после того как отпустит всех политзаключённых.А те,кто получают меньше 25-ти тыс приносят убыток стране потому что они не могут нормально лечиться и нормально кушать.У алексея огромный уровень компетенций,выше чем у действующей власти.
Навальный очень компетентный человек,он нам про Димона такое рассказал,что все ужаснулись.
По отношению к апрелю текущего года данный показатель вырос на 2,6%.
порадуемся росту денежного содержания абк
А как подсчитали, какая методика ? СРЕДНЯЯ - это как ? Только не объясняйте, как считается средняя математическая . Как среднюю зарплату подсчитали ?
"Финансисты и страховщики в мае в среднем получали еще лучше"
Кто не работает, тот ест! Учись, студент!!!
"Финансисты и страховщики в мае в среднем получали еще лучше"
Кто не работает, тот ест! Учись, студент!!!
а то!
российские банки в первом полугодии 2017 года получили прибыль в размере 770 млрд рублей по сравнению с 360 млрд рублей за аналогичный период 2016 года