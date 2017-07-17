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Размер средней заработной платы в Алтайском крае по итогам мая текущего года составил 22 504 рубля, сообщает Алтайкрайстат.

По отношению к апрелю текущего года данный показатель вырос на 2,6%. Если говорить о периоде январь – май 2017 года, то в этот период средняя зарплата в регионе составила 21 355 рублей.

К аналогичному периоду прошлого года рост составил 6,7%.

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Если говорить о самых зарабатывающих сферах в регионе, то лидерство здесь сохраняют работники финансовой и страховой отраслей, а также железнодорожники. Например, в мае сотрудники, занятые в грузовых железнодорожных перевозках, получали в среднем 43 101 рубль, а в пассажирских перевозках – 40 999 рублей.

Финансисты и страховщики в мае в среднем получали еще лучше – 44 774 рубля.