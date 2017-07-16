В Москве на 75-м году жизни скончался казахстанский актер Владимир Толоконников, сообщает "Интерфакс".
"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", — рассказал друг семьи актера.
По его словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.
Толоконников - актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".
Фото: Андрей Луковский
Комментарии
Всё-таки хороший был актёр.
Соболезнования родным и близким от всей гильдии актёров, и от меня в частности.
Потрясающе сыграл Шаоикова..Светлая память...
Великолепная роль Шарикова. Земля пухом. Соболезнования родным и близким.
Один из любимых актёров.
Царствие Небесное...