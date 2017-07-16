Воскресенье, 16 Июль, 15:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,88
€ 68,36
Brent
$ 51,5
23°
Обь
261см -11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Завтрак со стартапомДорожный ремонт – 2017 15-летие FM-Продакшн
Новости

Умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

, ИА "Амител"
Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2"

В Москве на 75-м году жизни скончался казахстанский актер Владимир Толоконников, сообщает "Интерфакс".

"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", — рассказал друг семьи актера.

По его словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Толоконников - актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".

Фото: Андрей Луковский

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

16.07.2017 13:17
- гость -

Всё-таки хороший был актёр.
Соболезнования родным и близким от всей гильдии актёров, и от меня в частности.

0  0
16.07.2017 13:18
- гость -

Потрясающе сыграл Шаоикова..Светлая память...

0  0
16.07.2017 13:49
- гость -

Великолепная роль Шарикова. Земля пухом. Соболезнования родным и близким.

0  0
16.07.2017 14:33
- гость -

Один из любимых актёров.
Царствие Небесное...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:04
Кабель под напряжением упал на автобус в Барнауле 0
14:40
Пьяные металлурги оторвали Ленину голову в день своего праздника 1
14:12
Алтайский поисковый отряд "Высота" отправился в республику Карелия 0
13:46
Движение транспорта изменится в Барнауле из-за "Шукшинских дней на Алтае" 0
13:13
Умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце" 4
12:32
Жители Рубцовска: когда и сколько денег потрачено на ремонт этой улицы? 15
12:15
Новый рекорд по лежанию звездочкой на воде установили в Яровом 6
11:45
Потрошителя ежиков ищут в Челябинской области 2
11:22
МЧС предупреждает. Что делать, если вы заблудились в лесу? 1
10:42
Женщины в Барнауле под видом сотрудниц "Горгаза" забрали у деда 500 тысяч 19
10:23
Серьезное ДТП произошло сегодня утром на трассе перед Бийском 0
09:59
Выжившую в расстреле под Тверью девушку отказались признать потерпевшей 13
09:01
Семь человек погибли при пожаре в Братске 0
08:49
Задержан один из убийц туриста в Абхазии 5
08:15
Смотрим, как группа "Руки вверх" зажгла в Заринске на День города 13
07:45
Что интересного будет на Шукшинском кинофестивале? 1
07:24
Краевой музколледж в Барнауле отремонтируют почти за 43 миллиона рублей 0
07:03
Квартиру в охраняемой монолитной высотке продают в Барнауле за 11,3 млн руб 7
06:44
Что сделают на третьем малаховском кольце в Барнауле в 2017 году? 3
06:23
Воскресенье в Алтайском крае пройдет в условиях ливней, гроз и града 3
06:01
На Оби в центре Барнаула хотят создать искусственный участок под застройку 29
23:02
Скончалась единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик 2
22:01
Лимонад с портретом Сталина начали продавать на Ставрополье 2
21:01
Депутат ГД Толстой защитил дочь, обругавшую в Йеле российское образование 35
20:01
Футбольные фанаты поддержали Поклонскую в борьбе с "Матильдой" 1
19:53
Московский школьник разоблачил шестерых кураторов из "групп смерти" 3
19:28
Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина - ЕС 0
18:54
СМИ сообщили о взрыве в Петрозаводске. Видео 0
18:28
Самосвал протаранил два легковых автомобиля в Новосибирске 0
17:53
Россия ограничила полеты "Грузинских авиалиний" в Москву 3
17:29
Дождь, грозу и туман прогнозируют синоптики в Алтайском крае 16 июля 0
16:58
Неизвестные за ночь угнали 13 машин из московского автосалона 2
16:29
СМИ: Siri помогает мошенникам снимать деньги с карт "Сбербанка" 0
15:57
Улицу с самым длинным названием в России нашли под Новосибирском 2
15:29
Фотоновости. Пьяный автомобилист заехал на трамвайные пути ночью в Барнауле 2
14:58
Юные барнаульцы снялись в полнометражном детском фильме 4
14:30
Самогруз упал на забор частного дома в Новосибирске при установке колодца 1
13:58
Авиаудар нанесли по школе в Афганистане - СМИ 1
13:28
Барнаулец украл палатку, дрель и инструменты из строящегося дома 2
12:57
Список наркотических и психотропных веществ расширили в России 2
12:32
Сильные дожди унесли жизни восьми человек в Китае 3
12:00
Амик-эксклюзив: деньги на инвалидах и недееспособных в Бобровском интернате 8
11:55
Очевидцы: легковушка столкнулась с грузовиком на алтайской трассе 4
11:26
СМИ: в Шотландии выставили на продажу остров стоимостью более $5,5 млн 0
10:59
Весенний призыв в вооруженные силы РФ завершился 2
10:29
Двух полковников ФСБ арестовали за вымогательство взятки - СМИ 19
09:52
"Спартак" впервые в истории завоевал Суперкубок России 0
09:24
Фотоновости. Трамвай и пассажирский автобус столкнулись на улице Барнаула 6
08:59
Пять лет тюрьмы назначил суд воевавшему в Донбассе британцу 4
08:24
Путин пообещал не позволять производителям завышать цены на бензин 20

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.