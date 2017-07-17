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Промышленное производство в Алтайском крае продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию роста – по итогам первого полугодия сводный индекс в регионе составил 106,2%.

Как сообщает региональное министерство экономического развития со ссылкой на данные Алтайкрайстата, в 2016 году сводный индекс промпроизводства по итогам шести месяцев был более скромным – 101,1%.

Обрабатывающая промышленность в январе – июне этого года в крае выросла на 8,1% (в январе — июне 2016 года — 0,5%).

Если говорить об отдельных отраслях, то наиболее высокие темпы роста выпуска продукции сохраняются в производстве прочих транспортных средств и оборудования (рост в 2,1 раза).

Индекс промпроизводства в сфере готовых металлических изделий составил 116,5%, обработки древесины и производства изделий из дерева – 109,5%, производства одежды – 123,2%, текстильных изделий – 116,3%, химических веществ – 105,5%, кокса – 105,3%, пищевой и перерабатывающей промышленности – 107,3%.



