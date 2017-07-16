18 июля у памятника В.М.Шукшину в Барнауле состоится открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Полным ходом идет подготовка. На территории у памятника и по гостевым маршрутам скашивают траву, красят урны и опоры линий освещения, оформляют клумбы и не только.

На время подготовки и проведения мероприятия, с 10.00 до 15.00, будет закрыто движение по ул. Юрина от дома №299а до ул. Кавалерийской.

Движение троллейбусов будет организовано по следующей схеме:

по маршруту №6:

- пл. Победы – пр. Ленина – пр. Космонавтов – Шинный завод – ул. Малахова – ул. Балтийская – ул. Взлетная – ул. Балтийская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Ленина – пл. Победы.

Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

по маршруту №6:

- ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: …ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна;

по маршруту №24:

- ул. Кавалерийская – ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: …ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Кавалерийская;

по маршрутам №18, 58:

- …ул. Юрина – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна, далее – по маршрутам;

- в обратном направлении: …ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова – ул. Юрина, далее – по маршрутам;

по маршруту №41:

- ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Кавалерийская, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: …ул. Кавалерийская – ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна;

по маршруту №54:

- …ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова – ул. Юрина, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: …ул. Юрина – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту;

по маршруту №57:

- ул. Кавалерийская – ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова – ул. Юрина, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: …ул. Юрина – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Кавалерийская, далее – по маршруту;

по маршруту №60:

- ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: … ул. Антона Петрова – ул. Солнечная Поляна – ул. Энтузиастов;

по маршруту №39:

- ул. Солнечная Поляна – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: … ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова – ул.Попова, далее – по маршруту;

по маршрутам №38, 80, 119, 126, 137, 138, 151:

- ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова, далее – по маршруту;

- в обратном направлении: … ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна.