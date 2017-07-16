18 июля у памятника В.М.Шукшину в Барнауле состоится открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Полным ходом идет подготовка. На территории у памятника и по гостевым маршрутам скашивают траву, красят урны и опоры линий освещения, оформляют клумбы и не только.
На время подготовки и проведения мероприятия, с 10.00 до 15.00, будет закрыто движение по ул. Юрина от дома №299а до ул. Кавалерийской.
Движение троллейбусов будет организовано по следующей схеме:
по маршруту №6:
- пл. Победы – пр. Ленина – пр. Космонавтов – Шинный завод – ул. Малахова – ул. Балтийская – ул. Взлетная – ул. Балтийская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Ленина – пл. Победы.
Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
по маршруту №6:
- ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: …ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна;
по маршруту №24:
- ул. Кавалерийская – ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: …ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Кавалерийская;
по маршрутам №18, 58:
- …ул. Юрина – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна, далее – по маршрутам;
- в обратном направлении: …ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова – ул. Юрина, далее – по маршрутам;
по маршруту №41:
- ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Кавалерийская, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: …ул. Кавалерийская – ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна;
по маршруту №54:
- …ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова – ул. Юрина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: …ул. Юрина – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту;
по маршруту №57:
- ул. Кавалерийская – ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова – ул. Юрина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: …ул. Юрина – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Кавалерийская, далее – по маршруту;
по маршруту №60:
- ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: … ул. Антона Петрова – ул. Солнечная Поляна – ул. Энтузиастов;
по маршруту №39:
- ул. Солнечная Поляна – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: … ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова – ул.Попова, далее – по маршруту;
по маршрутам №38, 80, 119, 126, 137, 138, 151:
- ул. Солнечная Поляна – ул. Георгия Исакова – ул. Попова, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: … ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Солнечная Поляна.
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