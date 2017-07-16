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Алтайский поисковый отряд "Высота" отправился в республику Карелия

, ИА "Амител"
Бойцам сказала напутственные слова председатель барнаульской городской организации ветеранов войны

Фото: Visota22.ru

Алтайский поисковый отряд "Высота" отправился на места боевой славы в республику Карелия. 15 июля состоялись проводы отряда на места сражений сибиряков 27-й стрелковой дивизии. Во встрече на площади Победы приняли участие более 150 человек, желающих поддержать отряд перед ответственной поездкой на места боевой славы, сообщается на сайте администрации Барнаула.

Членам краевого отряда сказали напутственные слова председатель барнаульской городской организации ветеранов войны Матрена Андрейченко и Руфина Малютина – дочь красноармейца Невежина Василия Петровича, погибшего в том самом бою. 

Много неравнодушных людей пришло поддержать молодых поисковиков, вручить им подарки и дать свои наказы. Главным тезисом встречи стала простая мысль: нужно помнить историю наших побед и поражений, чтить подвиги погибших сибиряков и уважать их память.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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