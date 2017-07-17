Фото: coberu.ru

Алтайский край продолжает придерживаться политики, направленной на контроль своих финансовых обязательств и непривлечение без лишней надобности крупных заемных средств.

Согласно данным регионального минфина, по итогам первого полугодия государственный долг края составил всего 2,198 миллиарда рублей. За последние три месяца власти Алтая сократили финансовые обязательства на 295 миллионов рублей.

Из существующего государственного долга 2, 193 миллиарда рублей выпадают на бюджетные кредиты. Еще 4,724 миллиона рублей – это государственные гарантии региона.

Таким образом, край продолжает развиваться в условиях очень небольшого долга, предпочитая не брать крупные кредиты в условиях общей макроэкономической нестабильности.

То, сколь небольшими являются финансовые обязательства нашего региона, ярко иллюстрирует долговая ситуация в таких сибирских субъектах, как Красноярский край и Новосибирская область, где госдолг превышает 90 миллиардов рублей и 40 миллиардов рублей соответственно.