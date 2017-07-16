Неизвестные вандалы разрушили памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в первоуральском поселке Динас, сообщает URA.RU

Инцидент произошел 15 июля, когда в России праздновали День металлурга. Пострадал памятник, установленный у ДК "Огнеупорщик". Произошедшее заметили местные жители, которые и сообщили о случившемся.

"Приехали на Динас, а здесь у Ленина нет головы. Приехала полиция. Голова Ленина лежит раздробленная", - рассказала Мария Попова, выложившая видео с обезглавленным вождем.