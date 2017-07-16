Заслуженный учитель России, член корреспондент РАО Евгений Ямбург осудил сенатора Совета Федерации Алексея Александрова, заявившего, что депутат любого уровня должен получать больше, чем врач или школьный учитель, пишет URA.RU

Педагог предположил, что сенатор плохо учился в школе, и это могло стать поводом "отчаянной вендетты".

"Хотя у нас, как известно, школа во всем виновата. Я могу только пожалеть этого человека, потому что действительно серьезные и компетентные люди ведут себя предельно скромно, и, как говорят подростки, понты не кидают. Конечно, очень странно слышать такие слова от члена Совета Федерации, но что поделать. Наше упущение", — заявил Ямбург.

"Кому сколько платить - это целая политика. Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема - почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить", - возмутился сенатор Александров.