В Ярославле полиция разыскивает мужчину, напавшего на кондуктора и водителя трамвая, пишет 76.ru.

Инцидент произошел 14 июля в районе 16:15 на конечной остановке. Кондуктор попыталась разбудить уснувшего пассажира, в ответ мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, полез в драку.

На выручку коллеге попыталась прийти водитель трамвая, которая также получила травмы.

"В результате нападения кондуктор была вынуждена обратиться за помощью в травмпункт", - рассказали в "Яргорэлектротрансе".