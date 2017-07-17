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Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая сегодня является одним из главных мировых политиков, в понедельник, 17 июля, исполняется 63 года.

Эта женщина является лидером своей страны уже почти 12 лет. Отношение общественности к ней весьма противоречивое – одни ненавидят ее и называют "мягкотелой" предательницей национальных интересов, другие считают ее принципиальным политиком, придерживающимся на протяжении всей карьеры единого кредо.

В день рождения госпожи канцлера портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку интересных фактов из ее жизни.