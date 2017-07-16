Кабель под напряжением упал на автобус в Барнауле

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Балтийская кабель под напряжением упал на автобус 18-го маршрутка. В результате прекратилось и движение трамваев. Об этом рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Ехала в автобусе,при повороте один ус от троллейбуса оторвался и видимо зацепил кабель, тот с грохотом упал на крышу автобуса. Пассажиры выходили осторожно-помогали водители", — сообщила жительница Барнаула.

"Это упал провод трамвайный — при обрыве срабатывает защита и напряжение отключается моментально. Он был без напряжения и трамваи все встали. А троллея осталась целой, следовательно под напряжением", — разъясняет другой комментатор.

Как отмечают очевидцы, "когда провод лежал на рельсах — все искрило".