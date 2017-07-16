Бывший капитан сборной России по футболу, глава совета Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков придумал, как изменить негативное отношение россиян к отечественным клубам, пишет LIFE.
Идея заключается в подходе к общению с прессой. По мнению Широкова, каждый футбольный клуб должен выделить по четыре игрока, которые после матчей будут встречаться с прессой для комментирования игры.
Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу.
Комментарии
Негативное отношение к отечественному футболу формировать надо не спикерами, а красивой, содержательной, игрой, самоотверженностью на поле, порядочностью в жизни! Если болельщики будут видеть на поле рвущихся в бой мужиков, которые готовы умереть за честь страны и её флага, никакие декламаторы не нужны будут. К сожалению, всего этого мы не видим в течение долгих десятилетий...Серость, мутота, беспомощность на чужой половине, бездумные коробочки с целью удержания мяча, отсутствие мысли, безволие и равнодушие!!! Что будут говорить ваши ораторы в оправдание?
Не стреляйте в футболистов,они играют как умеют, а умеют гораздо меньше чем немцы, бразильцы, испанцы и еще как минимум 50 стран имеют более классных игроков! А вот почему уровень футбола в стране неуклонно падает вопрос сУрьезный. И вина очевидно не игроков, а тех кто правит футболом в стране и ведет его к деградации...