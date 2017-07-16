В 20 км от Ковдора в поселке Куропта волонтеры обнаружили заброшенный дом, в котором располагается цех по разделке собак, сообщает "СеверПост".

Под живодерню оборудовали обычную квартиру. Людей там встретить не удалось, зато в помещении были десятки собачьих трупов.

"Когда мы зашли, сразу ударил резкий запах. Вокруг ножи, тазы с останками животных, в ванной подвешены трупы собак. Еще мы нашли этажом выше комнату, где, по всей видимости, животных содержали перед тем, как убить. Все это очень жутко, даже вспоминать", - рассказал изданию один из волонтеров.

Он отметил, что местные жители не знают, кто хозяйничает в пустующем доме.

Судя по всему, животных разделывают на мясо, а вот что с ним делают потом, волонтеры не знают. Фотографии и видео из этой квартиры по этическим соображениям не публикуются.