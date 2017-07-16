На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште продолжается очередной соревновательный день. Российские синхронистки пополнили копилку сборной России золотом. Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко победили в технической программе, сообщают "Вести".

Российский дуэт безупречно выполнил программу "Джаз" на композицию из мюзикла "Чикаго". Пацкевич и Колесниченко набрали 95,0515.

Следом за Россией расположились китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь, которые взяли 94,0775 балла.

Третье место занял украинский дуэт Анна Волошина и Елизавета Яхно - 92,6482.