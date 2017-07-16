В субботу, 15 июля, в 21.20 на 93 км трассы Р-256 "Новосибирск — Ташанта" 29-летний житель Барнаула, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением 35-летнего жителя Новосибирска. После этого "Фольксваген Пассат" совершил столкновение со встречным автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 24-летнего жителя Челябинской области.

Подробности происшествия сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.



В результате ДТП от полученных травм водитель автомобиля "ВАЗ 2107" скончался на месте.

В Черепановскую ЦРБ госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое пассажиров автомобиля "ВАЗ 2107" — 22-летний мужчина и двое подростков в возрасте 13 и 16 лет. Еще один пассажир направлен на амбулаторное лечение - мужчина 1995 года рождения.

Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" и его пассажир - женщина 1994 года рождения.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.