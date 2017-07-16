Суровые скамейки Новосибирска, как рассказывают в паблике "Инцидент Новосибирск", появились в городе возле входа в метро на станцию "Студенческая".

Судя по фотографии, в шоке даже голубь, который смотрит на конструкции так, как будто прикидывает, что с ними еще можно сделать, кроме как...

Жители Новосибирска оценили практичность лавочек, на которых "зимой-то как классно будет" и "в жару на них тоже не сядешь".

Люди пытаются оценить, во сколько это могло обойтись бюджету. "Только подготовка проектной документации обошлась бюджету города в 189 миллионов рублей", — шутит один из комментаторов.

Также открытым остается вопрос, через сколько дней лавки утащат бомжи на металлолом.