Оператор аттракциона в торговом центре в Рязани скончался после попытки остановить движение устройства, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Днем 16 июля в развлекательном комплексе одного из рязанских торговых центров во время работы оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Как рассказывает rzn.info, коллеги погибшего назвали трагедию несчастным случаем. Как рассказали очевидцы, молодой человек хотел остановить аттракцион - подошел к работающим качелям, и они его зацепили, а после этого пару раз на него приземлились. Посетители парка и прохожие пытались удержать карусель.



Причина, по которой мужчина 1994 года рождения хотел быстрее остановить устройство, не сообщается. Находившиеся на аттракционе дети в момент инцидента не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СУ СКР, устанавливаются обстоятельства произошедшего.