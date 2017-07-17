Фото: Amic.ru

Район так называемого "Барнаульского ковша" в ближайшее время может пережить крутые перемены – это место предлагают отдать под жилую застройку.

Как накануне сообщал портал Amic.ru, в мэрии краевой столицы рассматривают возможность создания в этом месте в акватории Оби искусственного земельного участка, где и планируется развернуть масштабные работы.

Даже называются сроки обустройства участка под застройку — с 2017 по 2020 год.

Сегодня, прогуливаясь в районе "ковша", ощущаешь, что время остановилось. По берегам всюду неухоженная поросль и большое количество мусора. Однако на самом деле это место живет своей жизнью. Оно, несмотря на заброшенность, остается пристанищем рыбаков, романтиков, различных маргиналов и просто тех, кто, не уходя далеко от центра, желает посидеть в спокойном месте.

Показываем, как сейчас выглядит легендарный "Барнаульский ковш", который, вероятно, вскоре обретет новую жизнь.

