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Новости

Действие лицензии ААЭП прекращено Рособрнадзором

, ИА "Амител"
Федеральное ведомство приняло данное решение на основании вердикта Арбитражного суда

Фото: ааэп.рф

Рособрнадзор официально прекратил действие лицензии Алтайской академии экономики и права, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Отмечается, что данная мера принята на основании решения, вынесенного ранее Арбитражным судом. "Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность", — уточняют в Рособрнадзоре.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что краевой арбитраж лишил лицензии ААЭП весной этого года.

Действие лицензии академии на осуществление образовательной деятельности было приостановлено еще осенью прошлого года. Тогда же всплыла проблема непогашенной задолженности вуза перед своими студентами.

В мае текущего года в отношении ААЭП была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий, а недавно правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ААЭП.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.07.2017 07:28
гость

Такой был Вуз.... Хорошие условия для занятий. Шикарная библиотека. Что случилось? Был бы жив Тен, была бы жива Академия?!

0  0
17.07.2017 07:48
Doka

Житейские мелочи, видимо. Вуз права не предвидел каких-то обязанностей, не плановое это мероприятие в системе образования..

0  0
17.07.2017 08:01
месный

комуто карман не позолотили?

0  0
17.07.2017 08:07
Гость

По результатам предварительной проверки были выявлены факты продажи имущества академии за период с 01.01.2015 по 05.05.2017 на общую сумму 67 968 000 рублей, что по мнению правоохранительных органов причинило ущерб на сумму не менее 45 600 000 рублей. Ах какой был ВУЗ !!! Верните детям деньги ворюги ...

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