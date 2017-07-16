Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задекларировала 2,6 млн рублей дохода в 2016 году, свидетельствует декларация, опубликованная на официальном сайте суде. В воскресенье в СМИ попала информация о шикарной свадьбе дочери судьи, на которой выступали звезды эстрады, пишет NEWSru.com.

Хахалева указала также два земельных участка площадью 3 и 8 соток, а также жилой дом скромной площади 66 метров. В ее декларации не указано сведений о каком-либо имуществе супруга или несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, что 2,6 млн рублей — это средний заработок для коллег Хахалевой по суду. Большинство из судей заявили о доходе в районе 2,5-3,1 млн рублей прошлый год.

Тем интереснее получается резонанс, который случился в это воскресенье, 16 июля. В Интернете и СМИ появились сообщения о шикарной свадьбе дочери Хахалевой. Для торжества в начале июня арендовали Galich Hall — этот ресторан называют самым статусным в Краснодаре. Первый танец молодожены исполняли под живой вокал Валерия Меладзе, ведущим мероприятия был Николай Басков, так же молодых людей поздравили Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.

Сам Кобзон, как сообщает "Говорит Москва", прокомментировал адресованные к нему вопросы следующими словами: "Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости".

Вполне возможно, что последние слова как раз относились к людям и журналистам, которые зацепились за историю со свадьбой.

Отметим, что официальных данных о стоимости праздника, а также источниках его финансирования, нет. Впрочем, как пишет блогер Илья Варламов на своем сайте, "говорят, что молодоженам подарили "Бентли", а сама свадьба обошлась в 2 миллиона долларов".

О свадьбе со знаменитостями заявил в своем Instagram также адвокат Сергей Жорин. Его слова подтвердил телеведущий Андрей Караулов, уточнив, что артисты получили около 400 тысяч евро

По указанной выше ссылке можно найти и некоторые подробности. К примеру, как пишет Варламов, на работе Хахалева занимается земельными спорами: "Она забирает землю у неправильных людей и передает ее красивым и правильным людям. Ее на Кубани называют "золотая судья". Иногда люди из третьего мира, у которых забрали землю, прорывают зону комфорта судьи Хахалевой".

По некоторым данным, дочь судьи вышла замуж за сотрудника Следственного комитета Краснодарского края.

Примечательно, что ряд фото и видео были уже удалены предполагаемыми гостями (не из числа знаменитостей) со своих страниц в соцсетях.