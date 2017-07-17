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Автомобиль УАЗ полностью выгорел после столкновения с газовой трубой, в результате чего произошел пожар. Инцидент случился утром 17 июля в барнаульском поселке Солнечная Поляна, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Сообщение поступило в 06:01. Произошло ДТП, автомобиль врезался в газовую трубу, в результате чего произошло факельное возгорание газа. Возгорание было ликвидировано в 06:45. Пострадали два человека", — рассказали в экстренном ведомстве.

На ликвидацию ЧП привлекалось пять единиц техники и 16 человек личного состава.