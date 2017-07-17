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Министерство здравоохранения России включит запрет на продажу алкоголя в выходные в разрабатываемую сейчас Стратегию формирования здорового образа жизни населения, об этом говорится в проекте документа.

Как пишет издание "Известия", с предложением ограничить продажу выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) при министерстве.

В документе говорится, что в сфере государственной политики недостаточно мер, направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени.

Как отмечается, после согласования документа на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продажи спиртного в выходные может быть реализовано на практике. В Минэкономразвития и Минфине официально не получали этой инициативы Минздрава. В Минпромторге на запрос издания не ответили.

В министерстве напомнили, что регионы страны сами вправе решать, с какого времени ограничивать продажу алкогольной продукции. Отметим, что в Алтайском крае продажа запрещена после 21.00 по местному времени.