Фото: сайт администрации Барнаула

Торжественное открытие театра кукол "Сказка", который ближайшие два сезона проведет в здании бывшего кинотеатра "Родина", состоится 6 сентября.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, учреждение будет работать в здании бывшего кинотеатра, пока не завершится строительство постоянного "дома" кукол на улице Пушкина.

Временное размещение театра в здании бывшего кинотеатра "Родина" позволит улучшить качество работы и создаст благоприятные условия для творчества. Переезд в просторное здание дал возможность для запуска нового проекта — театра для малышей, "театра на подушках". Зал, в котором будут проходить спектакли для самых маленьких зрителей, рассчитан на приём не более 40 человек. Дети удобно расположатся на мягких пуфах-подушках и смогут перемещаться по залу, играть, петь и веселиться. Артисты театра не только разыграют увлекательное представление, но и дадут возможность малышам самим поучаствовать в нём. Уже в сентябре детей от полутора-двух лет ждут в малышковом зале на сказку про Колобка.

Отметим, что снос бывшего здания театра кукол "Сказка" пройдет в ближайшие дни, а строительство нового начнется осенью. Стоимость нового здания оценивается в 300 миллионов рублей.