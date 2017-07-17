Фото: day.org.ru
Движение ограничат на нескольких участках дорог в Барнауле в микрорайоне ВРЗ, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, с 17 июля до 23:00 23 июля закрыта для движения улица Воровского на отрезке между улицами Профсоюзов и Карла Маркса.
Также с 08:00 24 июля до 20:00 30 июля будет перекрыт участок улицы Цаплина от дома №43 до улицы Карла Маркса.
Участок от улицы Профсоюзов до улицы Карла Маркса будет перекрыт с 08:00 31 июля до 20:00 6 августа.
Автомобилистов призывают заранее выбирать маршруты объезда.
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