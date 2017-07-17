Фото: day.org.ru

Движение ограничат на нескольких участках дорог в Барнауле в микрорайоне ВРЗ, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, с 17 июля до 23:00 23 июля закрыта для движения улица Воровского на отрезке между улицами Профсоюзов и Карла Маркса.

Также с 08:00 24 июля до 20:00 30 июля будет перекрыт участок улицы Цаплина от дома №43 до улицы Карла Маркса.

Участок от улицы Профсоюзов до улицы Карла Маркса будет перекрыт с 08:00 31 июля до 20:00 6 августа.

Автомобилистов призывают заранее выбирать маршруты объезда.