Фото: vk.com/barneos22
Проверка проводится по факту ДТП, случившегося утром 17 июля в барнаульском поселке Солнечная Поляна, в результате которого сгорел автомобиль УАЗ и пострадали двое мужчин.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла в 05:50 на улице Просторной в районе дома №192.
"Неустановленный водитель, управляя автомобилем УАЗ-22069, допустил наезд на препятствие — газовую колонку. В результате произошло возгорание автомобиля. Пострадали мужчины 1986 и 1987 годов рождения. Оба госпитализированы", — уточнили в Госавтоинспекции.
В настоящее время правоохранители устанавливают, кто из мужчин находился за рулем.
Напомним, для ликвидации последствий ЧП привлекались сотрудники МЧС.
Комментарии
Я думал на Жасминной, где саморезы
@17.07.2017 09:56
гость@
гостю - из-за таких как Вы, жлобов, и случается всякая ерунда. И порядка нет ни в городе, ни в стране
17.07.2017 10:23
Против автогонщиков и жло
Че к чему?
Ты дибил, я причем? Там может и на Просторной саморезы. Рассыпщик саморезов до первой серьезной аварии под статьей ходит
Это я гостю 17.07.2017 09:56, конечно
это называется не столкновение, а наезд на препятствие
В смысле Против автогонщиков и жло 17.07.2017 10:23, конечно
А что будет когда пустят газовую трубу в Китай вдоль автотрассы?
Все нормально ездят переворачиваются спокойно, а тут не повезло труба попалась! Когда газоснабжение восстановят лучше бы написали!