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Проверка проводится по факту ДТП, случившегося утром 17 июля в барнаульском поселке Солнечная Поляна, в результате которого сгорел автомобиль УАЗ и пострадали двое мужчин.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла в 05:50 на улице Просторной в районе дома №192.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем УАЗ-22069, допустил наезд на препятствие — газовую колонку. В результате произошло возгорание автомобиля. Пострадали мужчины 1986 и 1987 годов рождения. Оба госпитализированы", — уточнили в Госавтоинспекции.

В настоящее время правоохранители устанавливают, кто из мужчин находился за рулем.

Напомним, для ликвидации последствий ЧП привлекались сотрудники МЧС.