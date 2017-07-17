Министерство образования и науки Алтайского края подвело итоги Единого государственного экзамена, который с 29 мая по 1 июля сдавали в регионе более 12 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отличительной особенностью экзаменационной кампании этого года стало увеличение количества 100-балльных работ – их на 28 больше, чем в 2016 году. Из краевого бюджета на проведение государственной итоговой аттестации в Алтайском крае в 2017 году было потрачено около 40 миллионов рублей.

Трое выпускников алтайских школ получили высший балл одновременно по нескольким предметам. В их числе: Михаил Лямкин из гимназии №42 г. Барнаула (математика, информатика), выпускница лицея №112 г. Барнаула Анастасия Дубровина (русский язык, химия) и Влада Погожельская, представляющая гимназию №42 г. Барнаула (русский язык, информатика).

Кроме того, в 2017 году снизилось количество участников экзамена, получивших неудовлетворительный результат. Пересдать русский язык и математику такие выпускники смогут в сентябре.

Выбор предметов в сравнении с 2016 годом не изменился. По-прежнему большинство сдавали обществознание (51,5%), физику (23,9%), историю (17,3%), биологию (14,7%) и химию (8,6%).

Во всех пунктах проведения ЕГЭ было организовано видеонаблюдение, а также использовались технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ.