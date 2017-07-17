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Экс-директора фирмы осудили в Алтайском крае за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего серьезно пострадала женщина.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 51-летняя обвиняемая организовала вблизи одной из баз отдыха в Бийском районе прокат инвентаря для спуска с горы и оказание услуг самодельного бугельного подъемника.
При этом механические вращающиеся части подъемника не были оборудованы защитой. 8 января прошлого года 40-летняя женщина, пользуясь услугами подъемника, получила телесные повреждения в виде ампутации ногтевого фаланга четырех пальцев руки.
В итоге обвиняемую признали виновной и назначили ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.
Комментарии
прям как в барнаульском зоопарке
взрослые люди, а как дети засовывают пальцы во вращающиеся механизмы?
Сколько людей покалечилось на предприятиях из-за халатности или жадности рукодавителей, не обеспечивающих ТБ, хоть бы одного осудили.. А дура на отдыхе суёт пальцы в железки и вот. Ну хоть так. И тётка, видать, попалась не рабочая с завода.
"тетка" наверное не успела вовремя слезть, и руками взялась за трос. других мыслей, как это могло произойти, нет
Дежурные должны стоять на обоих концах, но на этом сэкономили