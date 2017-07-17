Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Ремонтные работы, которые проводились 17 июля на старом мосту через Обь в Барнауле, привели к скоплению большой пробки.

О проблемах с движением в паблике Barnaul 22 сообщили очевидцы. "На старом мосту затеяли ремонт, повреждено металлическое покрытие. Полоса в сторону Барнаула заблокирована, стоит регулировщик. Планируйте пути объезда, большая пробка!" - отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что на переезде у моста ремонтировали лист железа. "Движение регулировалось сотрудниками ГИББД. В настоящее время работы завершены, движение нормализуется", — уточнили в Госавтоинспекции.