Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Ремонтные работы, которые проводились 17 июля на старом мосту через Обь в Барнауле, привели к скоплению большой пробки.
О проблемах с движением в паблике Barnaul 22 сообщили очевидцы. "На старом мосту затеяли ремонт, повреждено металлическое покрытие. Полоса в сторону Барнаула заблокирована, стоит регулировщик. Планируйте пути объезда, большая пробка!" - отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что на переезде у моста ремонтировали лист железа. "Движение регулировалось сотрудниками ГИББД. В настоящее время работы завершены, движение нормализуется", — уточнили в Госавтоинспекции.
Комментарии
А почему т.н. "проверяющие" сами нигде не работают? На какие средства существуют? Может они вымогатели? Может этим и живут?