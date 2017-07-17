Барнаульский депутат КПРФ обвинил единороссов в "алкогольной провокации"

Депутат Барнаульской городской думы, член Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ Иван Карпов предоставил ИА "Амител" пусть запоздалый, но развернутый комментарий по поводу ситуации с продажей алкоголя несовершеннолетней.
В пятницу, 14 июля, пресс-служба алтайского отделения партии "Единая Россия" опубликовала релиз по итогам профилактического рейда по Индустриальному району Барнаула в рамках партийного проекта "Народный контроль". Рейд прошел днем ранее, 13 июля.
Судя по видео, Иван Карпов сам торгует в торговой точке по продаже пива и слабоалкогольных напитков на улице Шумакова. В ходе рейда в помещение зашла молодая девушка и купила сидр. Она смогла купить алкоголь, документов у нее никто не спросил. Все это активисты проекта снимали на скрытую камеру. Сразу после продажи активисты сообщили, что девушке еще нет 18 лет. Покупку вернули, фото- и видеоматериалы по итогам проверки передали в контролирующие и правоохранительные органы.
Перед публикацией этого сообщения корреспондент ИА "Амител" обратился за комментарием к Карпову, но тот что-либо говорить отказался. И вот теперь в нашем распоряжении его комментарий.
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Иван Карпов назвал эту историю "предвыборной провокацией с явной целью оклеветания". Он отметил, что подал "первое обращение в прокуратуру г. Барнаула, прежде всего с целью установления личностей совершивших провокацию в отношении меня и обеспечивших публикации в СМИ надуманных результатов своей "подставной операции".
"13.07.2017 г. я работал за прилавком в розничном магазине на ул. Шумакова. Магазин в числе прочего занимается продажей слабоалкогольных напитков. Около обеда в магазин, помимо прочих клиентов, стали регулярно заходить молодые люди. Один спросил пиво, получив отказ, вышел, второй просто крутился в магазине, рассматривая ценники, третий приобрел лимонад, отошел в сторону, якобы облился, и стал спрашивать у меня салфетки. В какой-то момент в магазине образовалась толпа молодых людей, один из которых, представившись "народным контролем", обвинил меня в том, что я продал алкогольный напиток несовершеннолетней, указывая на девушку в магазине, вертящую на пальцах ключи от машины. Я сказал, что девушка, очевидно, выглядит намного старше 18 лет. Представитель "народного контроля" стал на расстоянии показывать мне паспорт якобы этой девушки. Этот документ я не стал изучать и сказал, что мне все ясно, оценив происходящее как организованную провокацию и подставное мероприятие, призванное скомпрометировать меня лично и умышленно подставить меня под штрафные санкции", — сообщил Иван Карпов.
Он добавил, что активисты ушли через 10 минут, не представившись, не спросив его имени, должности и не вызвав полицию для протоколирования происшествия.
"На мой взгляд, представители молодежного отделения "Единой России" из-за своей безнаказанности совсем потеряли чувство страха и стыда, возомнив, что могут выполнять одновременно функции полиции и суда. Где гарантия, что им завтра не придёт в голову напрямую выносить и приводить в исполнение приговоры "без суда и следствия?" - добавил депутат.
И вот что он сказал относительно моральной стороны ситуации:
"Я депутат Барнаульской городской думы и выполняю свои обязанности. Я депутат на непостоянной основе, не получаю в Барнаульской городской думе зарплату и, естественно, работаю в другом месте с целью обеспечения своего существования. Да, я работник торговли, как подавляющее большинство работающего населения г. Барнаула, это не моя вина: действующая власть и правящая партия привели страну к такой структуре нашей экономики. Я не ярый трезвенник и считаю, что в умеренных количествах люди могут потреблять алкоголь. Мой магазин находится в одном из новых районов города, и в него ходят исключительно состоявшиеся и зрелые люди, в том числе чтобы общаться со мной. Я горжусь своим коммунистическим мировоззрением, но живу, сталкиваюсь с проблемами и пользуюсь возможностями в капиталистическом обществе".
Мы продолжаем следить за развитием ситуации.
Комментарии
Правильно сказал. Эти шныри совсем страх потеряли.
Куда приятнее было бы прочитать: Да, продал, девушка выглядела старше 18 лет, готов признать и заплатить штраф...а не раздувать тему про провокацию! У нас сейчас многие девушки выглядят старше своих лет, и что всем теперь продавать алкоголь и кричать: Против меня провокация, провокация!
я же говорил, что подстава от едреснят
Молодец дядька. Всё по делу!
Да просто денег хотели по лёгкому срубить, но не получилось!
"Да просто денег хотели по лёгкому срубить, но не получилось!"
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Каким образом (в данном случае)?
Думай, Элвис, думай! Голова у тебя не только для того, чтобы в неё есть!
И чем только молодежь от скуки не займётся... Лучше бы шли работать!
Не спрыгивай.
Павлики Морозовы? Не?
Коммунистов красиво опустили. К тому же городские - бестолковые.
"Думай, Элвис, думай! Голова у тебя не только для того, чтобы в неё есть!"
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Ну что, понял, что сморозил-то? ))))
Жаль,что сейчас товарищ Карпов не сможет выйти с законодательной инициативой (что в духе времени-эпохи всезапрещения),о запрете подобных подстав.Считаю т.н. "проверки" на "живца",с подбором в маргинальной среде "актеров"-незаконными и подлыми.Профессионализм каждого в своем деле,может и должен навести порядок в нашей стране!С практикой 90-х с поборами и прессованием человека(любого!) давно пора закончить!!!!!!
Элвис, по существу можешь что-нибудь сказать? Или только жевать могёшь?
Эти не Павлики Морозовы. Эти хуже.Тот был идейным. А эти за место у кормушки.
Молодец парень, всё правильно сказал. Мой голос за коммунистов.
Ты же обвинил людей в уголовном преступлении... На мой вопрос- как они собирались "срубить денег" - городишь дешевые отмазки. Что МНЕ-то пояснять, если я спросил про методику срубания денег?! )) Спец. для ТАКИХ поясню- трясут обычно деньги ДО заявления в полицию, и публикации происшествия в СМИ. Вот и интересно- как в этом случае они "собирались заработать". ))
Легко объяснить... в магазине начали тереть за капусту, или хотя бы за пиво... им облом вот и обиделись.
Элвис, а они полицию не вызывали и заявления в полицию не писали!
Надо было этих т.н. "народных контролёров" сцаными тряпками из магина, чтобы больше неповадно было
А депутат про шантаж промолчал - решил их "прикрыть"- да?
"Надо было этих т.н. "народных контролёров" сцаными тряпками из магина, чтобы больше неповадно было"
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так штраф будет (если первый раз- не сильно большой), а так- турма...
А че за магаз, где нет видеонаблюдения, да еще и с аудио на кассе? И проблем с такими слабоумными поменьше будет,а то они толпой завалят в ТОМ и напишут заяву, что мол дядька публично склонял несовершеннолетнюю к публичному оралу, типа обкурился и его понесло......куда катится мир?
17.07.2017 12:19
Элвис,за что штраф,а тем более-турма?Территория магазина,всяко разно-частная собственность.У нас она вроде бы охраняется законом.Находитесь в чужом владении-ведите себя адекватно,и в рамках того-же закона.А не так,что хочу-то ворочу.
12-26 и 11-41- одно лицо? )) ЧТО ПОНАПИСАЛ...
Да, без видеонаблюдения сейчас нельзя...
Элвис,угомонись уже,лизун едросовский)))
Именно с такой подставой посадили в америке летчика Ярошенко. По этому поводу было очень много вони. Теперь едерасы сами так поступают и гордятся этим. Твари.
в зеркале его увидишь. Редкостного интеллекта ... .