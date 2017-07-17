Барнаульский депутат КПРФ обвинил единороссов в "алкогольной провокации"

Депутат Барнаульской городской думы, член Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ Иван Карпов предоставил ИА "Амител" пусть запоздалый, но развернутый комментарий по поводу ситуации с продажей алкоголя несовершеннолетней.

В пятницу, 14 июля, пресс-служба алтайского отделения партии "Единая Россия" опубликовала релиз по итогам профилактического рейда по Индустриальному району Барнаула в рамках партийного проекта "Народный контроль". Рейд прошел днем ранее, 13 июля.

Судя по видео, Иван Карпов сам торгует в торговой точке по продаже пива и слабоалкогольных напитков на улице Шумакова. В ходе рейда в помещение зашла молодая девушка и купила сидр. Она смогла купить алкоголь, документов у нее никто не спросил. Все это активисты проекта снимали на скрытую камеру. Сразу после продажи активисты сообщили, что девушке еще нет 18 лет. Покупку вернули, фото- и видеоматериалы по итогам проверки передали в контролирующие и правоохранительные органы.

Перед публикацией этого сообщения корреспондент ИА "Амител" обратился за комментарием к Карпову, но тот что-либо говорить отказался. И вот теперь в нашем распоряжении его комментарий.

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Иван Карпов назвал эту историю "предвыборной провокацией с явной целью оклеветания". Он отметил, что подал "первое обращение в прокуратуру г. Барнаула, прежде всего с целью установления личностей совершивших провокацию в отношении меня и обеспечивших публикации в СМИ надуманных результатов своей "подставной операции".

"13.07.2017 г. я работал за прилавком в розничном магазине на ул. Шумакова. Магазин в числе прочего занимается продажей слабоалкогольных напитков. Около обеда в магазин, помимо прочих клиентов, стали регулярно заходить молодые люди. Один спросил пиво, получив отказ, вышел, второй просто крутился в магазине, рассматривая ценники, третий приобрел лимонад, отошел в сторону, якобы облился, и стал спрашивать у меня салфетки. В какой-то момент в магазине образовалась толпа молодых людей, один из которых, представившись "народным контролем", обвинил меня в том, что я продал алкогольный напиток несовершеннолетней, указывая на девушку в магазине, вертящую на пальцах ключи от машины. Я сказал, что девушка, очевидно, выглядит намного старше 18 лет. Представитель "народного контроля" стал на расстоянии показывать мне паспорт якобы этой девушки. Этот документ я не стал изучать и сказал, что мне все ясно, оценив происходящее как организованную провокацию и подставное мероприятие, призванное скомпрометировать меня лично и умышленно подставить меня под штрафные санкции", — сообщил Иван Карпов.

Он добавил, что активисты ушли через 10 минут, не представившись, не спросив его имени, должности и не вызвав полицию для протоколирования происшествия.

"На мой взгляд, представители молодежного отделения "Единой России" из-за своей безнаказанности совсем потеряли чувство страха и стыда, возомнив, что могут выполнять одновременно функции полиции и суда. Где гарантия, что им завтра не придёт в голову напрямую выносить и приводить в исполнение приговоры "без суда и следствия?" - добавил депутат.

И вот что он сказал относительно моральной стороны ситуации:

"Я депутат Барнаульской городской думы и выполняю свои обязанности. Я депутат на непостоянной основе, не получаю в Барнаульской городской думе зарплату и, естественно, работаю в другом месте с целью обеспечения своего существования. Да, я работник торговли, как подавляющее большинство работающего населения г. Барнаула, это не моя вина: действующая власть и правящая партия привели страну к такой структуре нашей экономики. Я не ярый трезвенник и считаю, что в умеренных количествах люди могут потреблять алкоголь. Мой магазин находится в одном из новых районов города, и в него ходят исключительно состоявшиеся и зрелые люди, в том числе чтобы общаться со мной. Я горжусь своим коммунистическим мировоззрением, но живу, сталкиваюсь с проблемами и пользуюсь возможностями в капиталистическом обществе".

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.