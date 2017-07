Впервые в Заринске! Чудесный город, горячие люди и море гостеприимства! С днем города и с днем металлурга! Спасибо!!! А еще там производят очень качественный кокс:) #заринск #алтайкокс #рукивверх20лет #рукивверх

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Jul 15, 2017 at 9:45am PDT