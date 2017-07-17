15 и 16 июля в Алтайском крае были насыщены событиями: День города и День металлурга в Заринске, где выступили ВИА "Лейся, песня!", Владимир Кузьмин и "Руки вверх!", установление рекорда по лежанию звездочкой на воде в Яровом и фестиваль на Заявьяловских озерах.

Как отдыхали барнаульцы и гости края, рассказывают их социальные сети.

День города и День металлурга в Заринске

Впервые в Заринске! Чудесный город, горячие люди и море гостеприимства! С днем города и с днем металлурга! Спасибо!!! А еще там производят очень качественный кокс:) #заринск #алтайкокс #рукивверх20лет #рукивверх A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Jul 15, 2017 at 9:45am PDT

#Заринск #кузьмин #рукивверх #лейсяпесня #деньгорода #отдых #деньметаллурга #деньметаллурга2017 #семья A post shared by Yury Basok (@yurybasok) on Jul 16, 2017 at 11:08am PDT

#рукивверх#деньгорода A post shared by Кристина Игнатьева (@kris_ignatjeva) on Jul 16, 2017 at 9:23am PDT

#деньгорода2017 металлурга #Заринск #Алтайкокс #рукивверх #Кузьмин #концерт A post shared by Наталья (@nataliy_snn) on Jul 16, 2017 at 7:55am PDT

Очень много фото с поездки. Так лень писать обо всем. Фильтры подбирать и тд что просто выкладываю последнюю пачку,кому интересно листайте,смотрите. Было весело) #love #friends #рукивверх #заринск A post shared by MilaSagan (@milasagan) on Jul 16, 2017 at 9:37am PDT

Ахпх #Заринск#ДеньМеталлурга#РукиВверх A post shared by Polina (@grustnyy_lis_) on Jul 16, 2017 at 7:49am PDT

#тысказкавмоейжизни #владимиркузьмин A post shared by Любовь❤️ (@lubaschkalove) on Jul 15, 2017 at 10:14pm PDT

#деньметаллурга2017#деньгорода#zarinsk#рукивверх🙌#владимиркузьмин# A post shared by Мария (@mariya.yakel.anisimova) on Jul 15, 2017 at 2:51am PDT

#деньметаллурга ❤2017 #заринск #рукивверх A post shared by Oksani (@_o_k_s_a_n_i_) on Jul 16, 2017 at 3:57am PDT

#заринск#деньметалурга#деньгорода#деньгорода2017 A post shared by Anastasija Mihajlova (@anastasija_mihajlova) on Jul 16, 2017 at 6:27pm PDT

Завьялово

🎆⛺🍹🌅 #фестивалькрасок #праздник #веселье #силаозер #солёное #завьялово #330озер A post shared by Natka (@natkasuprunova) on Jul 15, 2017 at 9:56am PDT

#holifest#звл#завьялово#330завьяловских озер с @anastasia__lutsenko__ @_ss.o_ @_khavrova_ @daria_peshalnikova 😍😍😘 A post shared by K👑A💎T🐰Y🗼 (@gusakova_eka) on Jul 15, 2017 at 9:57pm PDT

Лежание звездочкой на воде в Яровом