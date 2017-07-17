15 и 16 июля в Алтайском крае были насыщены событиями: День города и День металлурга в Заринске, где выступили ВИА "Лейся, песня!", Владимир Кузьмин и "Руки вверх!", установление рекорда по лежанию звездочкой на воде в Яровом и фестиваль на Заявьяловских озерах.
Как отдыхали барнаульцы и гости края, рассказывают их социальные сети.
День города и День металлурга в Заринске
Это было супер-мега крутое мероприятие этого лета, ноги в кровь #💃🏼🕺🏼, только услышав самую первую рекламу по русскому радио, я сразу сказала- Мы туда едем!!! Город Заринск, город контраст, каких- то 100 км от нас и я оказалась, нет не на 10, а на все 20 лет назад, ведь мы после концерта и праздничного салюта, сели с ребятами на лавочку, в самом центре, около подъезда такой же пятиэтажной хрущёвки, как когда-то я родилась и жила первые десять лет своей жизни, пили лимонад))), курили кальян на улице, в прираркованной рядом машине, совсем не тихо играла музыка, и наши танцы, пляски и нескончаемый ржач продолжались аажжж до 4 утра #🙀, и никтошенкииии, НИКТО, не сделал нам не единого замечания)), в городе Б, на нас давно бы уже три наряда пэпсов вызвали, все же типо умные пошли #😡, чуть что и сразу #📲 в 02 #стукачиебихмать)))!!! #заринск #деньгорода #концерт #слейсяпесня #😂#кузьмин #сказкавмоейжизни #нашапесенка #иззагса #👰🏼🤵🏼#рукивверх #чужиегубы #крошкамоя #студент #алешка #салют #мужустроилэкскурс #егородина #показалвсее #обошливесьгород #роддомсадшколудоммузыкалкухудожку #городконтраст #90еее #еее🤘🏻#нашивыходные😻
Исполнилась моя маленькая мечта ❤️сказать, что это было круто — все равно, что ничего не сказать совсем 😏 на песнях #рукивверх выросло не одно поколение 👫👨👩👧👦 всё выступление @sezhukov бежали мурашки по коже😅 в голове всплывали сотни воспоминаний 🙃 уже хочу ещё 😍😍#деньгородазаринска #деньметаллурга2017
По законам жанра, если я поделюсь этим утром, то это будет уже не новость, а старость. #Инстабарнаул уже вовсю постит фото и видео с дня города #заринск . Все там было круто, но эта #девочка!!!!! Эта супер-мега-энерджайзер на папиных плечах протанцевала весь вечер. Мало того, она пела все слова песен группы #рукивверх 😻😻😻Ребята, если узнаете эту маленькую звёздочку — дайте знать! Она нереальная) @sezhukov спасибо за тепло и отличную атмосферу! П.с. #вечер удался😉😇💋 #ктв405 #алтай #лето2017 #барнаул #заринск #деньгорода #деньметаллурга #концерт #рукивверх #владимиркузьмин
Завьялово
Лежание звездочкой на воде в Яровом
☺ Этим летом на Яровом вновь установили рекорд по лежанию звездочкой В прошлом году в этом мероприятии участвовало 1350 людей. Вчера на озере Большом Яровом на массовое лежание собралось чуть больше двух тысяч человек. Таким образом прошлогодний рекорд был побит, сообщает "Алтайская правда". Из приглашенных знаменитостей в воде звездочкой также расположились Екатерина Варнава и Наталья Андреевна. Фото: info.sibnet ru #Барнаул #Барнаул22 #Barnaul22 #Barnaul #Altay #Алтай #звездочка #Яровое
Комментарии
Звёздочки на воде хороши когда они действительно "звёздочки"
Но когда она уже - "звездень"
или "вислобрюхий-звездюк".....
все просто
в городе Б, на нас давно бы уже три наряда пэпсов вызвали, все же типо умные пошли #😡, чуть что и сразу #📲 в 02 ))!!