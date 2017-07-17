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Американский режиссер Джордж Ромеро, снявший фильм "Ночь живых мертвецов", скончался в США в возрасте 77 лет.

"Он умер спокойно, во сне, после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семью, много друзей и кинематографическое наследие, которому удалось пройти испытание временем и которое продолжит существовать", — приводит агентство "Франс Пресс" слова менеджера Криса Ро.

Джордж Эндрю Ромеро родился в Бронксе в Нью-Йорке 4 февраля 1940 года. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.

Широкую известность режиссер получил после картины "Ночь живых мертвецов" 1968 года, которая задала тон фильмам о зомби на долгие десятилетия. После Ромеро сделал несколько продолжений: "Рассвет мертвецов", "День мертвецов", "Земля мертвых", "Дневники мертвых" и "Выживание мертвецов".

Помимо франшизы про зомби, Ромеро был автором сценария либо режиссером в картинах "Сумасшедшие" (1973), "Рыцари на колесах" (1981), а также работал над эпизодами документального телефильма 1970-х годов "Победители".