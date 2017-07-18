Международный День торта (International Cake Day), посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами, традиционно отмечается 20 июля. Праздник проходит под девизом "I CAKE YOU", что значит "Я приду к тебе с тортом".

Специально к этому дню "Форне" дарит своим посетителям скидку 20% на все торты, пирожное, печенье и другие товары от производителя. Приобрести сладости по акции можно в новом магазине сети, который расположен по адресу: Эко-маркет, ТРЦ "Европа", 1 этаж.

Только натуральные продукты

Кондитерская фабрика "Форне" работает только на натуральных продуктах, в основном из фермерских хозяйств Алтайского края: яйца, молоко, сметана, мука, творог, ягоды, орехи, мед и свежие фрукты. Также в правилах компании не использовать искусственные подсластители, усилители вкуса и консерванты. Все торты делаются вручную, по домашним и авторским рецептам.

Интересные факты

Интересно, что дети (до 12 лет) предпочитают торты: "Бабушкин", "Блинный" (состоит из 28 слоев "французских" блинчиков), "Садко", "Шоколадный" и "Сказка".

Взрослые же любят торты со вкусом помудрее: "Мачо", "Остров наслаждения", "Смак сметанный с черносливом", торт со шпинатом (в его состав входит 20% натуральных листьев шпината), "Черемуховый". Также они любят те сладости, которые любят их дети.

Кондитерская сеть "Форне" также предлагает покупателям порционные кусочки тортов. Благодаря этому можно приобрести любимый вкус для себя и угодить всей семье.

"ВКонтакте"

Instagram

www.forne.su

*Акция действует 20 июля в отделе по адресу: Эко-маркет, ТРЦ "Европа", 1 этаж Павловский тракт, 251В