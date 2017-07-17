Фото: zoo22.ru

Трехлетний ребенок, получивший рваные раны в результате нападения волка в барнаульском зоопарке, в ближайшее время будет выписан из больницы, сообщили порталу Amic.ru в краевом минздраве.

"Состояние ребенка стабильное, заживление ран идет хорошо. В настоящее время ему обрабатывают раны. Вероятно, что в конце этой недели его выпишут из больницы", — отметила представитель регионального министерства.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, инцидент в зоопарке произошел 8 июля. Около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся здесь вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило мальчика, который в итоге получил рваные раны рук и ушной раковины.

В связи с произошедшим региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Кроме того, прокуратура инициировала проверку в зоопарке, в рамках которой будут оценены действия сотрудников учреждения по обеспечению безопасности, а также изучены условия содержания хищных животных.

Директор зоопарка Сергей Писарев сообщил, что в зоопарке обеспечат дополнительные меры безопасности.



