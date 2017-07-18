"Грандиозный праздник ЛЕТА в ДНС" пройдет 22 июля в ТЦ "Лето". Атмосферу праздника и веселья создадут красивые девушки, диджей и ведущий, который не даст заскучать гостям своими искрометными шутками, конкурсами и викторинами.

Приятным бонусом праздника станут подарки для всех посетителей ДНС.* Всем, кто имеет чек магазина от 3 000 рублей, предоставляется возможность получить подарок на выбор: флеш-память, наушники или клавиатура.

Покупателям с чеком от 10 000 рублей предоставляется возможность получить подарок на выбор: фен, блендер или электрочайник.

Покупателям с чеком от 15 000 рублей предоставляется возможность получить на выбор: мультиварка, экшн-камера или смартфон.

Главным же призом праздника станет путевка на двоих на Кипр.*

Компания DNS сегодня – это крупнейший ретейлер и второй по размеру игрок российского рынка потребительской электроники.

На сегодняшний день магазины DNS открыты во многих регионах страны, основное отличие их от других супермаркетов бытовой техники заключается в многотысячном ассортименте по невысоким ценам.

В DNS представлена исключительно качественная продукция от ведущих мировых брендов, а это более 100 000 наименований любой бытовой и цифровой техники.

www.dns-shop.ru

Павловский тракт, 251а ТЦ, "ЛЕТО"

*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО "СИРИУС". ОГРН 1126476080003 (ЮР. АДРЕС: 630064 Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ВАТУТИНА, Д.31, ОФ 409 ). АКЦИЯ ПРОХОДИТ В МАГАЗИНЕ DNS ПО АДРЕСУ: Г. БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, Д. 251А, ТЦ "ЛЕТО". АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 22 ИЮЛЯ 2017Г. С 10:00 ДО 18:00. НА СУММУ В ЧЕКЕ ОТ 3 000 PУБ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОДИН ИЗ ПОДАРКОВ: ПАМЯТЬ USB, КЛАВИАТУРУ, НАУШНИКИ. НА СУММУ В ЧЕКЕ ОТ 10 000 PУБ.: ФЕН, БЛЕНДЕР, ЭЛЕКТРОЧАЙНИК. НА СУММУ В ЧЕКЕ ОТ 15 000 PУБ.: СМАРТФОН, МУЛЬТИВАРКА, ЭКШН-КАМЕРА. — ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: ПУТЕВКА НА КИПР НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК — ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ, СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКУ ОТ 1000 РУБ., МЕТОДОМ ВИКТОРИНЫ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО. ПОКУПАТЕЛЮ, ВЫИГРАВШЕМУ ПУТЕВКУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА СУММУ 100 000 РУБ. ПОБЕДИТЕЛЬ ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ. ОРГАНИЗАТОР МОЖЕТ МЕНЯТЬ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ. ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ, ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ, ТОВАРАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, СРОКАХ И МЕСТАХ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПКИ – У СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА, НА САЙТЕ WWW.DNS-SHOP.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-707-07-999.