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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила дорожного движения. Документ опубликован на сайте правительства страны. В частности, вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки.

Отмечается, что новые знаки особых предписаний вводятся в целях защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов автомобилей.

"Введены новые дорожные знаки особых предписаний "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", знак дополнительной информации (табличка) "Экологический класс транспортного средства" и новые термины", — говорится в записке к документу.

Кроме того, в связи с развитием экологически чистого вида транспорта появятся обозначения мест возможной зарядки электромобилей и специальных парковочных мест для них. При этом вводятся соответствующие дорожные знаки и разметки.

Постановлением вносятся изменения в движение велосипедистов — разрешается движение по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет. Также в ПДД включили словосочетание "трамвайные пути".

Подчеркивается, что принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршрутных транспортных средств.