Фото из личного архива Сергея Розбаха

Предприниматель Сергей Розбах прокомментировал информацию о своем якобы исчезновении, появившуюся в СМИ в конце прошлой недели, назвав подобного рода сообщения нелепыми.

В разговоре с корреспондентом портала Amic.ru, состоявшемся 17 июля, господин Розбах отметил: "О том, что я якобы пропал, я узнал сегодня ночью. Дело в том, что я отдыхал в Республике Алтай с дочерью, уехал туда еще в понедельник. Мы были без связи. Отдыхали за Ташантой, там не было возможности ни позвонить, ни принять СМС".

Он также подчеркнул, что даже не представляет, откуда могли появиться данные о его "исчезновении".

"Не представляю, откуда взялась эта нелепая информация. На работе, дома все знали, что меня неделю не будет. И если бы кто-то из СМИ удосужился позвонить и проверить информацию, им бы ответили, где я. Хотя могли бы позвонить отцу или маме, на работу, в конце концов, и уточнить все. Придумали какие-то подробности с едой… Бред какой-то", - добавил собеседник, указав на то, что будет требовать опровержения некорректной информации.

Отметим, что в некоторых СМИ на прошлой неделе появились данные о том, что Сергей Розбах 10 июля якобы пропал в лесу неподалеку от села Благовещенка, где остановился перекусить.

Также указывалось, что на месте, где в последний раз видели предпринимателя, якобы обнаружили следы волочения и протектора еще от одного автомобиля.