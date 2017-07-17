"Справедливая Россия" назвала кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую думу, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Возглавит справороссов секретарь бюро реготделения, депутат краевого парламента Владислав Вакаев. Решение было принято на Совете барнаульского отделения партии в пятницу, 14 июля.

Также в тройку вошли действующий депутат гордумы Оксана Молодых и директор фитнес-центра "Аврора" и сын действующего депутата гордумы от партии Вячеслава Банщикова Егор.

Отметим, что первая тройка с высокой долей вероятности в думу пройдет. Но Владислав Вакаев вряд ли откажется от мандата депутата Алтайского Заксобрания ради мандата в БГД. Добавим также, что "СР" рассматривала несколько кандидатур в тройку списка. Кроме Вакаева и Молодых, обсуждали вариант включения в него депутатов АКЗС от партии Александра Молотова и Людмилы Сусловой.

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Кстати, Молотов и Суслова также в списке кандидатов, но уже во главе территориальных групп.

В партии сообщили, что среди кандидатов есть "известные общественники, активисты “Коммунального Дозора”, врачи, предприниматели, спортсмены, действующие депутаты, что отвечает запросу барнаульцев на существенное обновление во власти".

Итак, в числе кандидатов: экс-уполномоченная по правам ребенка Марина Афанасьева, глава Союза риэлторов Алтайского края и Республики Алтай Марина Ракина, экс-главный ветеринарный врач Барнаула Сергей Мезенцев, специалист в сфере ЖКХ Роман Короленко, фельдшер скорой помощи Ярослав Поляков, главный врач негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии Константин Смазнев, предприниматели Игорь Кобзев, Михаил Тарасов, Андрей Сираев, Алексей Фурсов, главный инженер “ТеплоГазВодСтрой” Алексей Гальцов, руководитель общественного движения "Горожане" Анатолий Овчинников, координатор проекта "Коммунальный Дозор" Ирина Карпова, руководитель отдела общественных проектов аппарата партии Лариса Барышева, руководитель барнаульского городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин.

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Средний возраст команды на выборах в Барнауле — 35 лет. Самому молодому кандидату, Егору Галкину, 20 лет. Самым возрастным кандидатом является Николай Антонович Варенник – ему 74 года, он специалист в сфере ЖКХ, подчеркнули в пресс-службе партии.

"Нам удалось сформировать очень интересную команду, представляющую интересы различных слоев жителей города – команду барнаульцев. Главное – она отвечает на основной запрос жителей – обновление власти (...). Важной особенностью команды "Справедливой России" на муниципальных выборах 2017 года является то, что две трети от всех кандидатов – беспартийные. Это результат эффективной работы проекта "Справедливый призыв", — прокомментировал Владислав Вакаев.

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