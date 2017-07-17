Активность клещей в Алтайском крае, по данным Роспотребнадзора на середину июля, пошла на спад. Как сообщают в ведомстве, за прошедшую неделю от клещей пострадали 214 человек.

Всего же с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 10105 человек, из них 2808 детей. В Барнауле с начала эпидемического сезона зарегистрировано 2947 человек, обратившихся в медицинские организации города по поводу присасывания клещей, в том числе 432 ребенка. Отмечается, что всем им был введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

На сегодняшний день в стационарах края находятся семь жителей края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. С начала эпидемического сезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден у 14 взрослых жителей края.

Как добавили в Роспотребнадзоре, в настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года.