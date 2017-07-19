Лето — идеальная пора для восполнения нехватки витаминов. Свежие фрукты, овощи, ягода содержат множество полезных для организма человека веществ. Но чтобы это действительно пошло на пользу, а не во вред, нужно придерживаться определенных правил, а каких, подробнее в интервью Amic.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис Фуголь.

- Многие любят жарким летом пить холодный квас. Не вредит ли это здоровью и стоит ли покупать тот, который продается в бочках?

- Бочка стоит целый день на жаре, а квас, как продукт брожения, в данных условиях может к вечеру превратиться в алкоголь, что будет вредно людям, страдающим теми или иными болезнями. Кроме того, непонятно, как эта бочка обрабатывается. Чтобы избежать пищевого отравления, стоит все подобные напитки брать в герметичной таре, которая хранится в холодильнике или на охлаждаемой витрине. Особенно это важно для детей.

Вообще, летом более безопасно брать воду либо продукты с низким содержанием сахара. Сахар жажду не утоляет. Мешает он и тем, кто хочет похудеть - все газированные напитки содержат легкоусвояемые углеводы.

- А стоит ли брать фермерскую продукцию, которая стала так популярна в последнее время?

- Молочную продукцию (творог, сметану и молоко), которую в выходные привозят различные фермеры и частники и продают на маленьких базарчиках, брать нельзя. Многие считают, что они купят фермерский продукт, который будет полезным и нормальным, а потом едут в кишечную инфекцию, в лучшем случае с сальмонеллезом или со стафилококковым гастроэнтеритом. Эти продукты опасны еще и потому, что мало кто проверяет на подворье своих коров, коз на бруцеллез, а это медленная инфекция, она может циркулировать годами и давать не совсем типичную картину, похожую на инфекцию. Одним из таких примеров стала наша землячка Екатерина Савинова. Она выпила парного молока, и это дало ту шизофреноподобную симптоматику, из-за которой она покончила с жизнью. Ставили ей психические заболевания, на самом деле это был бруцеллез. Молочный продукт нужно покупать там, где это проверено и безопасно, где это правильно упаковано и хранится в нужных условиях.

- Касается ли совет не делать покупки на рынках фруктов и овощей?

- Нет, фрукты покупать можно, но обязательно их следует мыть. Специальное мыло в данном случае я считаю лишним, достаточно сполоснуть проточной водой либо ошпарить кипятком, если фрукты будут есть дети до пяти лет. Также нужно убедиться, что плод целый. Летом в жару фрукты и ягоды, особенно сочные, в которых много воды и сахара, начинают бродить, портиться и подгнивать. Ягоды с подпорченными местами стоит выкинуть, яблоки – обрезать, это все-таки безопаснее.

- На прилавках уже появились арбузы. Можно ли их покупать?

- Арбузы пока покупать не стоит, доля нитратов еще высокая. Но если очень хочется, то я советую замочить арбуз на несколько часов в воде, после воду слить и еще раз его помыть. Таким образом вы избавите плод от нитратов. Арбузы легко их накапливают и также легко отдают.

- Чем чаще всего болеют летом?

Самая распространенная болезнь летом — это ангина. Все пьют холодную воду и едят мороженое, охлаждаются под кондиционерами, таким образом легко активируется та эндогенная флора, которая есть на наших миндалинах, это стрептококк главным образом.

Еще летом распространены кишечные инфекции – сальмонеллез, иерсиниоз и кампилобактериоз. Появляются они из-за плохо промытых фруктов и ягод, которые некоторые едят прямо с грядки, а микробы находятся на частичках земли. Плюс лямблиоз, эти простейшие попадают в организм из воды. Многие купаются, а потом, выйдя из воды, начинают есть, хотя на руках остаются частички воды. Поэтому, если едем на пляж, там лучше отдыхать, а не есть, либо стоит помыть руки или хотя бы протереть их влажной салфеткой.

- А что касается речной рыбы, можно ли ее есть? Сейчас как раз активное время для рыбалки.

- Можно есть хищную рыбу: щуку, окуня, линя. А вот практически вся рыба из семейства карповых заражена описторхозом: это карась, чебак, карп, лещ. Такую рыбу обычно не готовят долго, но для того, чтобы обезопасить себя, ее все-таки следует очень хорошо прожарить или отварить. Любят такую рыбу вялить, но это еще опаснее, так как она остается практически сырой и личинки сохраняют свою жизнеспособность. Такой паразит может годами жить в желчных протоках, что влечет развитие цирроза печени и других серьезных болезней, даже гепатита.