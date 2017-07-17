Новые вольеры установят в барнаульском зоопарке уже на этой неделе. Об этом порталу Amic.ru сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

Напомним, усилить меры безопасности в зоопарке решили после недавнего ЧП. Трехлетний ребенок, который находился в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Мальчик был доставлен в больницу с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины.

Установка новых вольеров началась на следующий день после ЧП. На этой неделе, если позволит погода, работы полностью завершатся. Реконструкция вольеров хищников проводится на собственные средства зоопарка. Всего на эти цели потрачено около 500 тысяч рублей.

Еще 300 тысяч пошли на установку 17 видеокамер.

"Это личные средства, которые пришлось вкладывать. Скажу честно, ребенок должен чувствовать свою безопасность. В этой ситуации мы не жалеем, что вложили деньги. Это должно быть", — рассказал директор зоопарка Сергей Писарев порталу Amic.ru.

Новые вольеры отличаются от старых тем, что никто теперь не сможет подойти близко к животному. Все будут смотреть на зверей через двойную решетку. Вся территория будет огорожена дополнительно.

"Животное ни при каких условиях не сможет выйти из вольера. Если хищник выйдет из одной клетки, он окажется в другой. Получается вольер в вольере", — рассказал директор зоопарка Сергей Писарев порталу Amic.ru.

Писарев отметил, что после ЧП с тигром, которое произошло в барнаульском зоопарке 10 апреля 2016 года, уже были приняты дополнительные меры.

"Мы закрыли клетку, натянули сетку на вольер, чтобы хищник не смог достать лапой нарушителя. Теперь мы пошли немного по другому пути. Сетку мы снимем, а поставим, так скажем, "колпак" на вольер. Доступа не будет. Но мы постарались сделать таким образом, чтобы просмотр был максимально комфортным. Если близко подойти, то видно будет хорошо. Ничего страшного не произошло", — добавил Писарев.

Сегодня в России нет единого регламента, какими должны быть вольеры для хищников. Каждый зоопарк исходит из тех возможностей, которыми располагает.

"Нет единых требований, каким должен быть вольер, например, у тигра. Не случайно сейчас будет приниматься закон, где четко прописано, что региональная власть должна разработать требования, предъявляемые к вольерам на территории конкретного зоопарка. Закон будет принят, я надеюсь, этой осенью. Тогда на региональном уровне, думаю, это будет поручено сделать нашему министерству природы, должны разработать, каким должен быть вольер для того или иного животного. Так что, возможно, зоопарк ждет большая реконструкция. А может, все останется как есть", — отметил Сергей Писарев.