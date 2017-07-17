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Депутат Барнаульской гордумы Александр Черданцев предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате в особо крупном размере.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в настоящее время расследование этого дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Согласно версии СКР, Александр Черданцев, будучи руководителем управляющей компании ООО "Южком", в период с 2010 по 2013 год вместе со своим сыном по фиктивным основаниям обеспечил поступление на расчетные счета подконтрольных ему фирм денежных средств управляющей компании.

В ведомстве уточняют, что эти деньги подлежали перечислению Барнаульскому водоканалу и муниципальному предприятию "Энергетик".

Затем, как утверждают в СК, данные средства обналичивались, а обвиняемые распоряжались ими по собственному усмотрению.

"В результате указанных противоправных действий был причинен имущественный ущерб управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям в особо крупном размере на сумму более 8 миллионов 500 тысяч рублей", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

Отметим и то, что оперативное сопровождение по данному делу осуществляли сотрудники краевого управления ФСБ.

Что касается уголовного дела в отношении сына Александра Черданцева, то оно было выделено в отдельное производство. Сын депутата заключил со следствием досудебное соглашение.