Фото: правительство Алтайского края

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края планирует в ближайшее время заключить контракт с АО "Газпром газораспределение Барнаул" на строительство газовых сетей в регионе на общую сумму 126 миллионов рублей.

Как сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на материалы госзакупок, сам аукцион был признан несостоявшимся из-за единственного допущенного к торгам участника. В целом на контракт со стартовой ценой 126,7 миллиона рублей претендовали четыре компании.

Помимо "Газпром газораспределение Барнаул", заявки подавали ООО "Строй-Мастер" (предложение в сумме 94,33 млн рублей), ООО СМУ "СпецСтройМонтаж" (94,97 млн) и ООО "Барнаулгазспецстрой" (95,6 млн).

Согласно информации, размещенной на сайте, контракт предусматривает газификацию жилых домов в поселке Борзовая Заимка города Барнаула, строительство газовых сетей в одном из микрорайонов города Новоалтайска и распределительных газопроводов в Троицком и Смоленском районах, а также в Новоалтайске.

Заказчиком работ, которые должны быть выполнены в течение почти 8 месяцев после подписания контракта, выступает региональный минстройтранс. Источником финансирования является краевой бюджет.

Известно, что АО "Газпром газораспределение Барнаул" является крупнейшей организацией, курирующей строительство и обслуживание газораспределительных сетей в Алтайском крае. Основным владельцем компании является АО "Газпром газораспределение Барнаул" (76%), остальная часть акций принадлежит правительству Алтайского края (24%).