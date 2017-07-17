Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Власти Барнаула намерены уже этим летом вырубить 1609 старых деревьев и на их месте высадить около 1900 саженцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, этим летом в краевой столице будет благоустроено 15 зеленых зон на улицах Профинтерна, Короленко, Никитина, Деповской, проспектах Калинина, Ленина, Космонавтов, у Мемориала Славы, на Привокзальной площади.

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, работы ведутся в рамках муниципального контракта на средства, предоставленные из краевого бюджета. На названных территориях уберут 1 609 деревьев, будет выкорчевано 1 609 пней и вырезано 41 812 квадратных метров поросли.

"При подготовке проектов благоустройства зеленых зон для сноса выбрали деревья, на которых имеются механические повреждения, признаки аварийности, отслойка коры, наличие дупел, нарушение целостности корневой системы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взамен снесенных деревьев высадят крупномерные деревья и кустарники, в частности, яблони, клен, рябину, липу, ель, осину, грушу, тополь и жасмин. Всего около 1890 таких кустарников посадят на улицах Барнаула. Кульминацией всех работ станет посадка газона. Так, на Мемориале Славы планируется выполнить снос и корчевку 103 деревьев, при этом группами и рядами посадят 1093 кустарника и 34 дерева.

В администрации напомнили, что специалисты в течение года проводили анализ состояния зеленых зон в городе, взяв за основу заявления, поступившие от барнаульцев. В результате и были выявлены территории, где необходимо благоустройство.