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Законопроект, согласно которому парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии могут быть обложены акцизами, разработали в Минфине, сообщает Life.

Данный проект документа, как отмечает издание, уже разослан в Минэкономразвития, Минздрав, Минпромторг, а также Росалкогольрегулирование и Федеральную налоговую службу.

В случае принятия законопроекта производители лосьонов будут платить акциз по ставке 523 рубля за литр безводного спирта. Понятно, что акциз отразится на стоимости готовой продукции.

В Росалкогольрегулировании уже сделали расчеты, согласно которым получается, что, если бы с настоек и лосьонов уплачивались такие же акцизы, поступления в бюджет составили бы порядка 124 миллиардов рублей в год.

Данный вопрос в контексте массового отравления людей "Боярышником", произошедшего в Иркутской области в прошлом году, получает особое звучание.

Впрочем, на то, чтобы облагать акцизом такую продукцию, имеются разные точки зрения.

Например, генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Владимир Дробиз полагает, что ввод акциза на непищевые спиртосодержащие жидкости приведет к их замещению другими напитками.

"Если ввести акциз на непищевые спиртосодержащие жидкости, то никому они нужны не будут, их не будут пить, потому что это будет очень дорого, но эта продукция будет замещена кустарным самогоном", — отмечает эксперт, добавляя, что люди, имеющие низкий доход, "никогда не будут покупать легальную водку".