Фото: rossoshru.ru
Законопроект, согласно которому парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии могут быть обложены акцизами, разработали в Минфине, сообщает Life.
Данный проект документа, как отмечает издание, уже разослан в Минэкономразвития, Минздрав, Минпромторг, а также Росалкогольрегулирование и Федеральную налоговую службу.
В случае принятия законопроекта производители лосьонов будут платить акциз по ставке 523 рубля за литр безводного спирта. Понятно, что акциз отразится на стоимости готовой продукции.
В Росалкогольрегулировании уже сделали расчеты, согласно которым получается, что, если бы с настоек и лосьонов уплачивались такие же акцизы, поступления в бюджет составили бы порядка 124 миллиардов рублей в год.
Данный вопрос в контексте массового отравления людей "Боярышником", произошедшего в Иркутской области в прошлом году, получает особое звучание.
Впрочем, на то, чтобы облагать акцизом такую продукцию, имеются разные точки зрения.
Например, генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Владимир Дробиз полагает, что ввод акциза на непищевые спиртосодержащие жидкости приведет к их замещению другими напитками.
"Если ввести акциз на непищевые спиртосодержащие жидкости, то никому они нужны не будут, их не будут пить, потому что это будет очень дорого, но эта продукция будет замещена кустарным самогоном", — отмечает эксперт, добавляя, что люди, имеющие низкий доход, "никогда не будут покупать легальную водку".
Комментарии
Логично у нас по другому никак)) даже самый шлак предлагается продавать по заоблачным ценам все для здоровья нации))) ржу не могу
Вот если бы убрали акциз с качественной водки то да удивился бы очень действительно для людей
Это надо водку сравнять с ценой боярышника. Другую гадость начнут пить, как пили так и будут пить. Не надо лозунгов что боремся с помощью акцизов за здоровый образ жизни,. Акцизы- обычное выкачивание денег и если все бросят курить и пить, то начнут выкачивать на продуктах или придумают еще какие нибудь налоги, не столь важно. Важно что должны не жить нормально ,а выживать.
Важно что должны не жить нормально ,а выживать.
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спиртное не должно быть дешевым, особенно водка
люди слабые, будут пить каждый день, сопьются - должно быть все-таки какое-то ограничение. хотя бы рублем. но когда они становились алкоголиками, то покупали уже боярышник. в принципе все правильно и логично. было
Вернёмся к 90-ым, будут опять бабули палёночкой торговать, а
ментыпенты их крышевать будут.
а зарплату по краю не хотят с зарплатой даже не по Москве, а хотя бы по Новосибирску сравнять?
Акциз 523 рубля за литр, т.е. около 1000 рублей на 5 литров омывайки омывайки.