Квоты на сезон охоты берутся не с потолка. Они напрямую зависят от актуальной численности каждого конкретного животного. Начальник отдела управления охотхозяйства минприроды по Алтайскому краю Евгений Батурин 12 июля на пресс-конференции рассказал о результатах учета охотничьих зверей и птиц. Amic.ru спешит поделиться информацией о том, как считают животных и зачем это делают.

Животные — это возобновляемый ресурс и, как бы это грубо ни звучало, необходимо его использовать рационально. Нужно знать, сколько животных можно изъять без вреда для природы. Именно на основе таких данных разрабатывают охотничьи лимиты для края и квоты для охотхозяйств. Методика имеет особое значение в Год экологии.

Данные министерству природы предоставляют все охотничьи хозяйства. Затем с проверкой на место выезжает контролер от министерства. Случаются и ложные данные: заявили три барсучьи норы, а инспектор выявил, что одна из них нежилая. Возле нее не было свежих следов. К таким хозяйствам применяются определенные санкции. После сбора данных со всех районов специальная программа анализирует цифры и выводит общую статистику.

Медведи

Учет медведей проводят с 1 по 15 июня, публикуют данные 1 июля.

Есть несколько способов подсчета мишек. Первый и самый точный — поиск берлоги. Учетчик находит следы медведя, а уже по ним — дом зверя. По виду берлоги можно определить количество обитателей и даже их примерный возраст. Это достаточно трудоемкий процесс, а потому используется нечасто.

Второй метод — оценка самих следов. Способ эффективен в период с апреля по начало июня, пока трава низкая и следы видны. По ним узнают габариты и определяют, проходил самец или самка с медвежатами. Все данные, включая координаты, вносят на карту или в навигатор.

Есть и третий метод — горный. В апреле южные склоны оттаивают, и на них появляется первая растительность. Большинство медведей приходят в эти места, чтобы добыть пищу. Учетчики проезжают мимо склонов и подсчитывают количество греющихся на солнцепёке особей.

"В этом году насчитали 1260 медведей, что на 60 особей меньше, чем в прошлом году", — сказал Евгений Батурин. Он подчеркнул, что цифры неокончательные, так как данные нескольких районов отправили на доработку. Возможно, численность даже превысит прошлогоднюю.

Кстати, в 2017 году министерство выдало всего два разрешения на вынужденный отстрел агрессивных медведей. Так, в Краснощековском и Чарышском районах медведи доставляют неудобства жителям, нападая на маралов и телят. Но делают они это не ради основного пропитания. Просто изредка полакомиться. Обычно все заканчивается мирно. К примеру, в Целинном районе медведь ходил рядом с поселком. Местные жители его подкармливали. А потом обнаружили, что он вырыл себе берлогу в километре от деревни. Специалист посоветовал его отпугнуть, как только наступит весна. Но этого не потребовалось, медведь ушел самостоятельно.

Барсуки и сурки

Время учета этих животных совпадает с медвежьим: конец весны — начало лета, когда трава еще не поднялась высоко. Территорию охотхозяйства делят на участки и считают норы. Координаты фиксируют в навигаторе и наносят на карту. Считаются только жилые норы, которые легко отличить от брошенных по свежим следам вокруг. Количество барсуков на данный момент на территории края – 37 тысяч особей, но это тоже неокончательные данные.

Численность сурков в последние годы возросла. В 2017 году насчитали 20 тысяч особей, а в 2008 году было всего 11 тысяч – прирост почти в два раза. К этим зверькам охотники в последнее время проявляют повышенный интерес. И охотхозяйства заинтересованы в приросте сурков, так как в этом случае выделяется больше разрешений, а значит, растут доходы, которые направляются в том числе на охрану животного мира.

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Евгений Батурин отметил одну "модную" особенность, которая ярко проявляется именно на сурках. Если раньше была важна добыча, то сейчас же самое ценное в охоте — сама охота, стремление сделать самый "красивый" выстрел. Стреляют примерно с 200 метров, а для попадания в этого небольшого зверька необходима почти снайперская точность.

Бобры, ондатры, выдры и норки

Данные собирают с сентября по октябрь. Учетчики обследуют береговую линию и все то, что после себя оставили эти животные. Это могут быть "погрызы" на кормовых столиках и хатки. Подсчет упрощает то, что бобры и ондатры живут семьями и редко нарушают границы территорий других семей. Определяется количество семей, а затем и количество особей в каждой семье. Бобры могут жить группами до 20 особей, а ондатры — до 12.

Есть группа охотничьих животных, которых считать не обязательно: перепела, голуби, полевая и луговая дичь. Некоторые хозяйства самостоятельно проводят такие учеты, чтобы определить объемы дичи и рассчитать количество путевок.

Со следующего года министерство природных ресурсов и экологии планирует внедрять обязательный учет боровой дичи на токах (места, где собираются глухари и тетерева во время брачного периода). В апреле учетчик выезжает на ток, фиксируя координаты в навигаторе и всех поющих и молчащих самцов. Среди птиц встречаются представители, которым для токования не обязательно иметь общее место, их называют "одиночными токующими". Их пение слышно в радиусе одного километра.

Ксения Бородина