Поклонники саги о льде и пламени с нетерпением ждали понедельника. 17 июля на экраны выходит первая серия нового сезона "Игры престолов" на русском языке.

"Всю ночь не спал, ждал новый сезон", "Наконец-то дождались!" — реагируют поклонники на выход первой серии и клянутся в ближайшие дни, не отлучаясь, забыв про все дела, смотреть фильм.

Кстати, среди любителей сериала замечен Максим Галкин, который накануне в своем Instagram написал: "Уже скоро моя любимая "Игра престолов"".

Как настоящий #играпрестолов #gameofthrones A post shared by Ильдар Хабибуллин (@masterildar) on Jul 16, 2017 at 9:31am PDT

Уже скоро моя любимая "Игра престолов"! 🤗😱🤴🏻#максимгалкин #играпрестолов A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 15, 2017 at 10:52am PDT

Дождалась!!! #ип71#ип7сезон#играпрестолов#ждалаидождалась#утроначинаетсянескофе#лучшийсериал A post shared by Кристина Дмитриевна (@white_crow444) on Jul 16, 2017 at 7:22pm PDT

А кто уже посмотрел 1 эпизод 7 сезона? Зима близко❄❄❄ Интересно, а когда же все таки книга выйдет, не могу столько ждать, хоть сама садись и вместо Мартина пиши!✍ #играпрестолов #gameofthrones #люблючитать #дождались A post shared by Kseniya Kseniya (@00kseniya00) on Jul 16, 2017 at 10:04pm PDT

Пошла жара #играпрестолов #зима пришла A post shared by Вера Дегтярёва (@verchikchirik) on Jul 16, 2017 at 9:26pm PDT

Ну что, все готовы? 😏👌🏼 #играпрестолов #gameofthrones #game #этотденьнастал #зимаблизко A post shared by Елена Кузнецова ⚜️Leekuza ⚜️ (@leekuza) on Jul 16, 2017 at 9:00pm PDT