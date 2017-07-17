Поклонники саги о льде и пламени с нетерпением ждали понедельника. 17 июля на экраны выходит первая серия нового сезона "Игры престолов" на русском языке.
"Всю ночь не спал, ждал новый сезон", "Наконец-то дождались!" — реагируют поклонники на выход первой серии и клянутся в ближайшие дни, не отлучаясь, забыв про все дела, смотреть фильм.
Кстати, среди любителей сериала замечен Максим Галкин, который накануне в своем Instagram написал: "Уже скоро моя любимая "Игра престолов"".
"Зима уже близко..."😁 Уже сегодня! Премьера нового сезона "Игры Престолов". Ждёте? Я смотрела только 1,5 сезона когда неожиданно слегла с подозрением на пневмонию и не могла даже глазами шевелить толком. Потом отсутствие времени и присутствие силы воли вернуло все на свои места! 💪🏽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Другое дело мои подруги! Уже с утра во всех чатах запрет на спойлеры, чтоб не дай Божэ кто-нибудь поступил не кошерно и не слил раньше времени концовку 😅🙈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я так ждала Шерлока- вот здесь я точно маньяк! Мне ещё понравился "Карточный домик" и "Обмани меня"! Что ещё? 🤔 В беременность меня подсадили на "Великолепный век", но я не осилила такое медленное и печальное развитие сюжета! Зато в Стамбуле потом с удовольствием гуляла по Дворцу Топкапы, вновь погружаясь в историю жизни Султана, его жен и детей! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❓А вы какие сериалы смотрите? Что посоветуете? Сегодня ждёте премьеру?
Зима пришла... Всю ночь не спал, чтобы посмотреть одним из первых начало 7 сезона. 🎞Итак, несколько слов о первой серии без спойлеров. ⚔️ Я уже привык, что начало всех сезонов слабенькое, но в этом сезоне количество серий снизили до 7, поэтому я ждал сразу больше экшена и движухи. 🙄 Слишком уж много пустых диалогов впихнули в серию, по информативности — очень слабо! 😒 А некоторые моменты с Тарли были очень лишними, вырезать и выкинуть. 🤦♂️ Но я не хочу критиковать, смотрел на одном дыхании и остался в восторге! ❤️ Первая сцена перед заставкой была шикарной! Арья — 🔥 Вечером сделаю спойлерный пост о серии и косяках, ну или эфир запущу. 🙈 А пока, все бегом смотреть! 🙌
Комментарии